Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Mayıs 2021

Muhalefet liderleri iz peşinde: Bu ülkenin 128 milyar doları ve damadı nerede?

Muhalefet liderleri Twitter üzerinden birbirini etiketleyerek Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın akıbetini sordu.

MB’nin yıl sonu dolar beklentisi 8,71’e çıktı

‘Kanser raporu’ davası: Gıda mühendisi Bülent Şık’ın beraatine itiraz

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamadığı kanser araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu için yerel mahkeme tarafından 15 ay hapse çarptırılan gıda mühendisi Bülent Şık hakkında istinaf mahkemesinin verdiği beraat kararının bozulması istendi.

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Vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan kentleri paylaştı.

Vaka sayısı hangi kentte ne kadar azaldı?

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Erdoğdu’ya soruşturma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya dava açtı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanan Erdoğdu’nun 250 bin liralık manevi tazminat ödemesi istendi.

İmamoğlu HDP’lileri ziyaretini savundu: Soruşturma konusu yapılması acizlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP’li belediye başkanlarını ziyaretinin soruşturma konusu yapılmasını ‘acizlik’ olarak niteledi.

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İmamoğlu, ellerini arkadan bağlayan Genç’e ‘takıldı’: Arada karışık yap

‘İnsani hataya pay yok’: BioNTech aşısının eksi 70 dereceden şırıngaya yolculuğu

Fiyatı katlanarak yükseliyor: Dogecoin için 8 Mayıs beklentisi

Kripto para piyasasının hırçın çocuğu Dogecoin bir günde yüzde 50 civarında yükseliş kaydetti. Artık gözler, Ellon Musk’ın daha önce işaret ettiği 8 Mayıs’ta.

Ethereum’un yaratıcısı artık milyarder

Bakanlık, İkizderelileri ‘yatıştırmaya çalıştı’: Endişelenecek durum yokmuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Rize’nin İkizdere ilçesinde bir süredir doğa mücadelesi veren köylülerin ‘endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını’ söyledi.

Borsada şubattan beri kayıp yüzde 25

Borsa İstanbul’da şubattan itibaren dolar bazlı kayıp yüzde 25.

RTÜK, Spotify’a lisans verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası müzik platformu Spotify’a lisans verdi.

KKTC cumhurbaşkanı: Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum var ama kullanmadım

Rum yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyan isimler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunduğunu sızdırdı. Tatar, “Var ama kullanmadım” dedi.

Hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?

Camide biber gazlı müdahale sonrası emniyet müdürü emekliliğini istedi

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, camide bir gruba biber gazlı müdahalede bulunulmasının ardından emekliliğini istedi.

Uzayda yıllandırılmış şarabın tadı nasıldır: 1 milyon doları olan biri öğrenmek üzere…
Tel örgüler ardından ‘kur’: İsrailli ve Mısırlı askerler karşılıklı dans etti

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EuroLeague’de play-off’ların ardından

Son maç ise, son dakikaya kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Efes, hiç umulmayacak bir şekilde Tibor Pleiss’la bir, Singleton’la da üç üçlük bulduğu maçı yine bitiremedi. Bunlar da yetmiyordu kazanmaya. Ta ki Krunoslav Simon 39. dakikada, hücum süresi sona ererken, topu ‘mandalina’ gibi yukarı fırlattı… O top da gitti çemberin içine girdi. Efes, tamamen bu şans basketiyle Dörtlü Final’e yükselmeyi başardı.

‘Üçüncü doz’da yerli aşı hedefi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşıdan altı ay sonra uygulanması düşünülen ‘hatırlatma dozu’nun yerli aşıyla yapılmasının planlandığını söyledi.

Hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?

“Geliyoruz” diyorsunuz, siz gelene kadar ölelim mi, n’apalım? Ne desek sandığı gösteriyorsunuz, sandıktan gayrı demokrasi yok mudur? Eğer Meclis’e, şu rejimin kısıtlarında bile, tanınmış yetkileri kullanmak için en ufak bir gayret göstermiyorsanız, oraya Meclis Lokantası’nda ucuz çorba içmeye mi gidiyorsunuz? Meclis’i bir demokrasi direnişi alanına dönüştürmeyecekseniz, hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?