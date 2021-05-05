Akşam Postası / 5 Mayıs 2021

Son maç ise, son dakikaya kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Efes, hiç umulmayacak bir şekilde Tibor Pleiss’la bir, Singleton’la da üç üçlük bulduğu maçı yine bitiremedi. Bunlar da yetmiyordu kazanmaya. Ta ki Krunoslav Simon 39. dakikada, hücum süresi sona ererken, topu ‘mandalina’ gibi yukarı fırlattı… O top da gitti çemberin içine girdi. Efes, tamamen bu şans basketiyle Dörtlü Final’e yükselmeyi başardı.