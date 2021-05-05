Akşam Postası / 5 Mayıs 2021

Muhalefet liderleri iz peşinde: Bu ülkenin 128 milyar doları ve damadı nerede?
Muhalefet liderleri Twitter üzerinden birbirini etiketleyerek Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın akıbetini sordu.
MB’nin yıl sonu dolar beklentisi 8,71’e çıktı
‘Kanser raporu’ davası: Gıda mühendisi Bülent Şık’ın beraatine itiraz
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamadığı kanser araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu için yerel mahkeme tarafından 15 ay hapse çarptırılan gıda mühendisi Bülent Şık hakkında istinaf mahkemesinin verdiği beraat kararının bozulması istendi.
Vaka sayısı en çok azalan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan kentleri paylaştı.
Vaka sayısı hangi kentte ne kadar azaldı?
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Erdoğdu’ya soruşturma
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya dava açtı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanan Erdoğdu’nun 250 bin liralık manevi tazminat ödemesi istendi.
İmamoğlu HDP’lileri ziyaretini savundu: Soruşturma konusu yapılması acizlik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP’li belediye başkanlarını ziyaretinin soruşturma konusu yapılmasını ‘acizlik’ olarak niteledi.
İmamoğlu, ellerini arkadan bağlayan Genç’e ‘takıldı’: Arada karışık yap
Fiyatı katlanarak yükseliyor: Dogecoin için 8 Mayıs beklentisi
Kripto para piyasasının hırçın çocuğu Dogecoin bir günde yüzde 50 civarında yükseliş kaydetti. Artık gözler, Ellon Musk’ın daha önce işaret ettiği 8 Mayıs’ta.
Ethereum’un yaratıcısı artık milyarder
Bakanlık, İkizderelileri ‘yatıştırmaya çalıştı’: Endişelenecek durum yokmuş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Rize’nin İkizdere ilçesinde bir süredir doğa mücadelesi veren köylülerin ‘endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını’ söyledi.
Borsada şubattan beri kayıp yüzde 25
Borsa İstanbul’da şubattan itibaren dolar bazlı kayıp yüzde 25.
RTÜK, Spotify’a lisans verdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası müzik platformu Spotify’a lisans verdi.
KKTC cumhurbaşkanı: Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum var ama kullanmadım
Rum yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyan isimler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunduğunu sızdırdı. Tatar, “Var ama kullanmadım” dedi.
Camide biber gazlı müdahale sonrası emniyet müdürü emekliliğini istedi
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, camide bir gruba biber gazlı müdahalede bulunulmasının ardından emekliliğini istedi.