Uzayda yıllandırılmış şarabın tadı nasıldır: 1 milyon doları olan biri öğrenmek üzere…

14 ay boyunca Dünya’nın yörüngesinde yıllandırılmış şarap açık artırmaya çıkıyor. Bu benzersiz şarabın 1 milyon dolara (8,3 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

Fotoğraf: Christie’s

Fransa’nın Pomerol bölgesindeki Merlot üzümünden üretilen Petrus 2000, Britanya’daki Christie’s müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulacak.

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Şirketin şarap ve içki bölümünün direktörü Tim Triptree, “Bu Petrus 2000 şarabın yıllandırılmasını daha iyi anlama yolunda önemli bir adım atmamızı sağlayacak” dedi.

Eşsiz şarap Avrupalı Space Cargo Unlimited şirketinin Kasım 2019’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği 12 Petrus 2000 şişesinden biri. Şaraplar yörüngede 440 gün geçirip 330 milyon kilometre kat ettikten sonra geçen ocak ayında Dünya’ya geri getirildi.

Şişelerden biri Bordeaux’daki Şarap ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde dünyanın önde gelen şarap uzmanları tarafından denendi. ‘Uzay görmüş‘ şarabı aynı seriden Dünya’da kalmış bir şişeyle karşılaştırarak deneyen uzmanlar deneyimlerini yazdı.

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Uzmanlar iki şarap arasında bariz bir fark olduğunu anlattı. Decanter yazarı Jane Anson şarabın 21 yıllık bir Petrus 2000’den beklenmeyecek derecede evrilmiş olduğunu dile getirdi.

Açık artırmada bir şişe ‘sıradan’ Petrus 2000, dekanter, bardaklar ve göktaşından yapılan tirbuşon dahil bir set de satışa sunulacak.

Yılda yaklaşık 30 bin şişe üretilen Petrus 2000 şarabının ‘dünyalı’ versiyonunun bir şisesi ortalama 5 bin 300 dolar.