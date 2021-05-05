Boğaziçili akademisyenlerden ‘hasar tespit raporu’

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 2 Ocak 2021’de okula, cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasından beri verilen zararları ‘hasar tespit raporu’ olarak sundu.
Bulu’nun atanması üniversitenin bütün bileşenlerince tepki toplamış, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Bu süreçteki eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmış, polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
‘Hasar tespit raporu’nu paylaşan Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Can Candan, şunları kaydetti: “Tüm bileşenlerimiz ile kurumumuzdaki tahribatı anlatıyor, herkesi sesimizi çoğaltmaya, Boğaziçi Üniversitesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz.”