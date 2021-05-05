Vebitcoin soruşturması: Beş kişi gözaltına alındı

İşlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında, beş şirket çalışan gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre şirketin Muğla’daki adresi ve şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelendiği, ilgili kurumlarla koordineli olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

23 Nisan’da Muğla başsavcılığı da Vebitcoin’in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatmış; şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemleri sonrası şirket yöneticisi ve çalışanı dört kişi tutuklanmıştı.