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Yaramazlara biraz batar!

17’nci İstanbul Bienali ertelendi

17’nci İstanbul Bienali 2022’nin eylül ayına ertelendi. Gerekçe ‘pandemi ve hayatı alt üst eden sonuçları.’

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) kararı şöyle duyurdu:

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“Pandemi ve hayatı alt üst eden sonuçları, 17. İstanbul Bienali’ni, bienalin küratörlerini ve katılımcılarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, David Teh ile tüm paydaş ve katılımcılarla birlikte, yaşadığımız sağlık krizinin dünyanın dört bir yanında sürdüğünü ve önümüzdeki ayların belirsizliğini koruduğunu göz önünde bulundurarak sergileri erteleme kararı aldı.

17. İstanbul Bienali kapsamında fiziksel mekânlarda düzenlenecek sergiler ve buluşmalar 2022 Eylül ayında gerçekleştirilecek. 2021 yılı boyunca bienalin küratoryal yaklaşımı çerçevesinde bir dizi proje yürütülmeye devam edecek.

İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding desteğiyle düzenleniyor.”

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Hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?

“Geliyoruz” diyorsunuz, siz gelene kadar ölelim mi, n’apalım? Ne desek sandığı gösteriyorsunuz, sandıktan gayrı demokrasi yok mudur? Eğer Meclis’e, şu rejimin kısıtlarında bile, tanınmış yetkileri kullanmak için en ufak bir gayret göstermiyorsanız, oraya Meclis Lokantası’nda ucuz çorba içmeye mi gidiyorsunuz? Meclis’i bir demokrasi direnişi alanına dönüştürmeyecekseniz, hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?