Diken

Yaramazlara biraz batar!

Camide biber gazlı müdahale sonrası emniyet müdürü emekliliğini istedi

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, camide bir gruba biber gazlı müdahalede bulunulmasının ardından emekliliğini istedi.

Kendilerine ‘Furkan Gönüllüsü’ diyen onlarca kişi, 2 Mayıs’ı 3 Mayıs’a bağlayan gece Gaziantep’te üç camide ‘itikaf’ için toplanmış, salgın nedeniyle alınan yasağa uymadıkları için camiden çıkmaları istenmişti. Camiden ayrılmayan grup zor kullanılarak çıkarılırken, müdahale sırasında biber gazı sıkan bekçi açığa alınmıştı.

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İl emniyet müdürlüğünün Twitter hesabından gece yarısı yazılı açıklama yayınlayan Zeybek, il müftülüğünün talebi üzerine nöbetçi amire talimat vererek güvenlik güçlerini camiye yönlendirdiğini kaydetti.

Emniyet müdürü, gruba kademeli olarak müdahale edildiğini belirtirken, biber gazı sıkılmasının kendileri için de kabul edilemez olduğunu aktardı.

Cengiz, emrindeki personelin ‘hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla’, 37 yıldır sürdürdüğü mesleğinden emekliliğini talep etti.

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