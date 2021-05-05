Akşener’den Koca’ya: Yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Çin açıklaması’nı eleştirdi: “Müslüman Türk kadınlar, Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor. Aramızdaki hassas konuları kaşımakmış… Yazıklar olsun, böyle bir şey olabilir mi?”

Fotoğraf: AA

Bakan Koca, bugünkü konuşmasında, “‘Çin’den aşı gelecekti nerede’ diye soranlar, dün Çin ile aramızda hassas konuları kaşıyarak Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başardıklarını söyleyemem fakat hasar verdikleri kesin” demişti.

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KRT TV’de canlı yayına çıkan Akşener, şunları söyledi: “Bugün sayın Koca’nın da bir açıklaması oldu. Çok üstüme alındım. Müslüman Uygur Türklerine soykırımın hası yapılıyor. Kadınların kocalarını alıyorlar, kereste gibi Çinli adamlar konuluyor evlere. Kamplar var. Köle gibi çalıştırılıyor insanlar. Bu arkadaşların hassasiyetle üzerinde durdukları şey de Müslümanlıktır. Gerçi Rabia’yı da unuttular, o işarete yol açan şehit Esma’yı da unuttular.”

‘Çin elçiliği resmen tehdit etti‘

“Biz hakkın ve hakikatin peşindeyiz. Aşı meselesinde çuvalladılar” diyen İYİ Parti lideri, şöyle devam etti: “Pandeminin en başında konuştuğumuzda insanlar sayın Koca’ya şüpheli bakıyorlardı. Ben dedim ki, sağlık bakanı böyle giderse iyi gidiyor, bir çabası var. Ümitliydik bu arkadaştan. Sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan da başlangıçta şöyle bir baktı. Sayın Erdoğan pandemiyi kendi siyasi geleceğine fırsat gördü. Bu Covid herkesin başında bela ama o krizi herkes yönetti. Ama bizimkiler pandemiyi değil algıyı yönetmeye çalıştı.

Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bu işin sorumluluğunu da sayın Koca’nın üzerine yıkacaktır, elini yıkayıp çıkacaktır. Çin elçiliği resmen tehdit etti, hakaretin ötesinde davrandı, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı ve çay ikram edip yolladılar sanırım. Sayın Erdoğan elini yıkayıp suçu Koca’ya bırakacak ama Koca da suçu bana bırakmaya çalışacak. Zor.”

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Çin’in resmi büyükelçilik hesabı Uygur Türkleri hakkında paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Meral Akşener’i etiketleyerek iki mesaj paylamış, ‘herhangi bir kişinin toprak bütünlüğüne meydan okuması’na karşı çıktığını kaydetmişti.

Açıklamadaki, “Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” ifadesi dikkat çekmişti.

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Britanya, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirmişti.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.