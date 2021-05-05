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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, ellerini arkadan bağlayan Genç’e ‘takıldı’: Arada karışık yap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘türbede ellerini arkada bağladığı’ gerekçesiyle ifadesinin istenmesini tiye aldı.

İmamoğlu, dün Sarıyer ilçesindeki Duatepe’de Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’le incelemede bulundu. Bu sırada Genç, ellerini arkadan bağlayarak yürüdü.

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Bunu gören İmamoğlu, “Bak elin arkada geziyorsun” dedi ve devam etti: “Arada karışık yap. Bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun ki kafaları karışsın. Hayır, tek tip yapınca uydurma kabiliyetleri artıyor. Karadeniz’de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsa adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız.”

İmamoğlu hakkında geçen yılın mayıs ayında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde ‘ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla soruşturmayla ilgili müfettiş atandığı öne sürülmüştü. Bakanlık sözcüsü, haberi doğrularken, ‘İmamoğlu’nun HDP ziyaretinin de suç sayıldığını’ kaydetmişti.

İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ihbarların gelmesi üzerine ilgili yasa gereği soruşturma açılması için bakanlıktan izin talebinde bulunduğunu, halihazırda açılan bir soruşturmanın olmadığını kaydetmişti. İmamoğlu ise ellerini bağlayarak yürüdüğü yerin Gülbahar Hatun Türbesi’nin önü olduğunu söylemişti. 

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