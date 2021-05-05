Demokrasi Algısı Endeksi’ne göre Türkiye demokrasi talebinin en fazla arttığı ülkelerin başında geliyor. Hükümetin corona virüsüyle mücadelesine inanç da ciddi şekilde zayıflamış.



Fotoğraf: Reuters

Demokrasi Algısı Endeksi, Demokrasiler İttifakı Vakfı tarafından 53 ülkeden 50 binden fazla kişiyle görüşülerek oluşturuluyor.

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Geçen yıla göre yüzde 12’lik artış

Anketin Türkiye başlığındaki veriler şöyle:

Türkiye’de demokrasi talebi geçen yıla göre yüzde 12 arttı. Yüzde 31’den 37’ye gelen oran Türkiye’yi demokrasi talebi en fazla artan ülkeler listesinde 5’inci sıraya taşıdı.

Bu alanda ilk dört ülke sırasıyla, Peru, Yunanistan, Arjantin ve Avusturya.

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Türkiye, anketin ‘demokrasi açığı‘ kategorisinde de üst sıralarda. Türkiye’de ‘Demokrasi önemlidir‘ diyenler ile ‘Ülkemiz zaten demokratik‘ diyenler arasındaki zıtlık payı yüzde 45.

Bu alanda üstümüzde yer alan ülkeler ise Venezuela, Macaristan, Nijerya ve Polonya.

Hükümete güven düştü

Ankette ayrıca Türkiye ve Avrupa’da Covid-19’la mücadele konusunda hükümetlere güvenin azaldığı görülüyor.



Türk hükümetine güvende yüzde 18’lik bir düşüş var.