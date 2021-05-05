Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Erdoğdu’ya soruşturma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya dava açtı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’le suçlanan Erdoğdu’nun 250 bin liralık manevi tazminat ödemesi istendi.

Ankara başsavcılığı da şikayet üzerine Erdoğdu hakkında aynı suçtan soruşturma başlattı.

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Erdoğdu, dün Twitter’dan paylaştığı açıklamasında kendisine şantaj yapıldığını belirtmiş, hiçbir şeyden korkmadığını ifade etmişti.

Erdoğdu, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğdu’dan Erdoğan’a: ‘Vatana ihanet’ten yargılanmanız için çalışacağım

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