Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vaka sayısı hangi kentte ne kadar azaldı?

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre tüm kentlerde vaka sayıları düşerken, bazı kentlerdeki düşüş oranı dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

Bakanlık dün 24-30 Nisan haftasında her kentte 100 bin kişide kaça vaka görüldüğünü açıklamıştı.

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AA’nın haberine göre 81 kentin tümünde vaka sayıları azaldı.

Vakanın en en çok azaldığı kent, 399,78’lik düşüşle Çanakkale. Bu kenti 322,73’le İstanbul, 317,79’la Giresun, 292,7’yle Yalova, 282,31’le Tekirdağ takip etti.

Büyükşehirlere bakıldığında ise İstanbul önceki haftaya göre 854,75’ten 532,02’ye, Ankara 567,88’den 361,52’ye, İzmir ise 335,09’dan 223,34’e geriledi.

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Bir haftada 41 kentte 100-200 arası bir düşüş görüldü. 24 kentteki düşüş sayısı ise 1-100 arasında gerçekleşti. 13 kentte 200-300, üç kentte ise 300-400 seviyesinde azalma dikkat çekti.

Grafik: AA

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