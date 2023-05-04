Akşam Postası / 4 Mayıs 2023

120 CEO’yla anket: Kılıçdaroğlu açık ara önde

İş dünyasından 120 üst düzey yöneticiyle düzenlenen anketin sonuçları açıklandı. Katılımcıların büyük çoğunluğu cumhurbaşkanlığını millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçimleriniyse millet ittifakının kazanacağını düşünüyor.

‘Mandacılık’ demişti: Erdoğan, Sierra Nevada’yı 15 yıl önce davet etmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidarlarında Türkiye’de birlikte uzay ve havacılık merkezi kuracaklarını söylediği Sierra Nevada (SNC) şirketini 15 yıl önce Türkiye’ye davet ettiğini belirtti.

AKP yöneticilerine göre halkta ‘seçim havası’ yok

AKP yöneticileri, yurttaşlarda ‘seçim havası’ olmadığını söyledi: “Bizden uzaklaşmış değiller ama siyasetle de ilgili değiller.”

Nasıl olsa tutmuyor: MB’nin enflasyon tahmini değişmedi

Merkez Bankası’nın (MB) yıl sonu enflasyon beklentisi ocaktaki beklentisiyle aynı.

Bilge Yılmaz: Borsadaki bu düzeni değiştireceğiz

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, millet ittifakının iktidara gelmesi halinde borsadaki düzeni değiştirerek güveni tesis edeceklerini ve küçük yatırımcıları koruyacaklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu BBC’ye konuştu: Önceliğimiz Rusya değil Batı

Britanya kamu yayıncısı BBC’ye konuşan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’yla değil Batı’yla ilişkilere öncelik vereceklerini söyledi.

‘Şampiyonlar Ligi kadrosu’ Maltepe’de tanıtılacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, millet ittifakının İstanbul’un Maltepe ilçesindeki mitinginde ekonomide ‘Şampiyonlar Ligi kadrosu’nun duyurulacağını yazdı.

İnce’nin ‘Fazıl Say’ tweet’inin başıyla sonu tutmadı

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, piyanist Fazıl Say’a dava açmadığını ama ‘Fazıl Say’ın yaptıklarını yapanlara dava açtıklarını’ söyledi.

Bir içki grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Mey Diageo grubu içkilere zam geldiğini duyurdu.

The Economist, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı

Britanya merkezli The Economist dergisi, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘içten’ desteğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu bir ‘fav’la Nebati’nin ayarını bozdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğendiği ‘Nureddin Nebati mi, Bilge Yılmaz mı’ tweet’ine uzun uzun cevap verdi, bir de üstüne tweet attı.

Trabzon’da HÜDA-PAR standına saldırı

Radikal İslamcı Hizbullah’a yakın Hür Deva Partisi (HÜDA-PAR) Trabzon’da stant açmak isterken ikinci kez engellendi. “Şeriat kazanacak” diyen HÜDA-PAR üyesine çevredekiler saldırdı.