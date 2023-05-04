AKP’li Ensarioğlu: Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor, HDP Öcalan’ı tecrit etti

AKP’nin Diyarbakır’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Galip Ensarioğlu, iktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiğini iddiasına ilişkin “Devlet sürekli görüşüyor” dedi.

Galip Ensarioğlu. (Medyascope)

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın gündeme getirdiği Öcalan’la görüşme iddiasını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de doğrulamış ve “Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti” demişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’sa bunun doğru olmadığını söylemişti. Tartışmalar devam ederken AKP’nin eski vekillerinden ve yeniden aday gösterilen Ensarioğlu’ndan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Medyascope’dan Ferit Aslan’a konuşan Ensarioğlu’nun konuya dair ilgili konuşması şöyle:

“Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP’nin kendisidir, Kandil’in kendisidir. Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir”

2019’daki mektup

İktidar, 2019 yerel seçimleri öncesi HDP’nin muhalefet adaylarını desteklememesi için Öcalan’la görüşmenin önünü açmış ve Öcalan’ın bu yöndeki mektubu medyadan paylaşılmıştı.