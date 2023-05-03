Bozdağ, Akşener’in ‘İmralı’ iddiasını yalanladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir yargı mensubunun İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmeye yollandığına dair iddiayı yalanladı.

Bekir Bozdağ. (AA)

İddiayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 1 Mayıs’ta dile getirmişti: “Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Basına yansıyan kısmı doğru olabilir. Destek talep etmişler. O da ‘Sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım’ demiş. Kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum.”

Milliyet yazarı Didem Özel Tümer’e konuşan Bozdağ, iddiayı yalanladı: “Tamamen yalan söylüyorlar. Yani gidecek bir yargı mensubu, böyle bir görüşme yapacak. Bundan Adalet Bakanlığı’nın, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok.”

Ne olmuştu?

Görüşmeye dair iddia ilk olarak Yeni Yaşam gazetesinin ‘Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı’ başlıklı haberinde yer almıştı.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da kendi kaynaklarından da bu iddiayı doğruladığını kaydetmişti.

Bir doğrulama da gazeteci Murat Ağırel’den gelmişti. Halk TV’de Şule Aydın’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programına katılan Ağırel, bürokratlardan edindiği bilgiye göre Öcalan’la 28 Mart’ta görüşüldüğünü söylemişti.

2019’daki mektup

İktidar, 2019 yerel seçimleri öncesi HDP’nin muhalefet adaylarını desteklememesi için Öcalan’la görüşmenin önünü açmış ve Öcalan’ın bu yöndeki mektubu medyadan paylaşılmıştı.