Akşener: Yargıdan bir isim Öcalan’la görüşmeye gönderildi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın yargıdan bir ismi PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesi için İmralı Cezaevi’ne gönderdiğini söyledi.

Görsel: Twitter

Habertürk’te ‘Teke Tek’ programında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Akşener, millet ittifakının ‘Öcalan’ı serbest bırakıp bırakmayacağına’ dair bir soruyu şöyle yanıtladı:

*Kesinlikle yalan. Tayyip bey ile Abdullah Öcalan arasındaki ahbaplığı anlattırmak zorunda bırakıyorlar beni. Abdullah Öcalan’ın kardeşine “Bizim Mehmet” dedi ya Sayın Erdoğan. Dolmabahçe notları var. Yeni gönderdiler. Kimi gönderdiklerini biliyorum ya.

*(Niye söylemiyorsunuz?) Devlet açısından ayıp. Yoksa siyasetçi olsa vallahi söylerim. Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Basına yansıyan kısmı doğru olabilir. Destek talep etmişler. O da “Sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım” demiş. Kimin gittiğini, nasıl gittiğini biliyorum.

Ne olmuştu?

İktidarın, İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Görüşmeye dair iddia, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesinin ‘Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı’ başlıklı haberini alıntılamasıyla gündeme gelmişti.

Demirtaş, daha sonra kendi kaynaklarından da bu iddiayı doğruladığını kaydetmişti.

Benzer bir doğrulama da gazeteci Murat Ağırel’den geldi. Halk TV’de Şule Aydın’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programına katılan Ağırel, bürokratlardan edindiği bilgiye göre Öcalan’la 28 Mart’ta görüşüldüğünü söylemişti.

2019’daki mektup

İktidar, 2019 yerel seçimleri öncesi HDP’nin muhalefet adaylarını desteklememesi için de Öcalan’la görüşmenin önünü açmış ve onun mektubu medyadan paylaşılmıştı.