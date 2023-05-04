Kılıçdaroğlu bir ‘fav’la Nebati’nin ayarını bozdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğendiği ‘Nureddin Nebati mi, Bilge Yılmaz mı’ tweet’ine uzun uzun cevap verdi, bir de üstüne tweet attı.

Fotoğraf: AA

‘İYİ Haber’ isimli bir Twitter hesabı dün, ‘Nureddin Nebati mi Bilge Yılmaz mı’ diyerek ikilinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

Mesajı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener beğenmişti.

İYİ Parti Bilge Yılmaz son dönemde adı seçim sonrası ekonomi yönetimi için geçen bir iktisatçı. Bloomberg ajansı Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrası ekonomide ‘devrim’ vadettiği yazılmıştı. Yılmaz da olası bir iktidar değişimi sonrasında ekonomi koltuğuna talip olduğunu daha önce açıkça dile getirmişti.

Nebati’yse uyguladığı ‘yeni ekonomi modeli’yle iki yılda ekonomide hemen hemen bütün göstergelerin tepetaklak eden bir isim.

Fotoğrafta ‘kötü duruyormuş’

Twitter’daki bu kıyaslama bugün İstanbul Finans Merkezi Zirvesi’nde konuşan Nebati’nin baş gündemiydi.

Kılıçdaroğlu’nun beğendiği tweet’e gücendiğini uzunca anlatan Nebati, ‘ekonominin böyle yönetilemeyeceğini’ söyledi. Paylaşımdaki fotoğrafını ‘kötü duruş’ olarak niteleyen Hazine bakanı, tweet’i ‘trolleşmek’ olarak tanımladı.

‘Vizyon gerekir’

Nebati, şunları söyledi:

*Eğer ülkeyi tanımak istiyorsanız finans merkezinde de olacaksınız, tarlada da, fabrikada da olacaksınız, her şeyi dinleyeceksiniz. Ekonomi öyle iki fotoğrafı koyup bu fotoğraf mı, bir enstanteyi yakalayıp kötü duruşu gösteren fotoğrafı koyup bu fotoğraf mı ekonomiyi yönetir, bu fotoğraf mı yönetir diye soracak kadar trolleşen bir söylemle yönetilmez.

*Ne ekonomi böyle yönetilir ne ülke böyle yönetilir. Bunun için vizyon gerekir. Ülkeyi bazen mevsimsel şartlardan dolayı fiyatı artan bir sebze üzerinden yönetmeye kalkarlar, bazen de iki fotoyu yapıştırır koyar bu mu ülkeyi daha iyi yönetir, şu mu ülkeyi daha iyi yönetir. Aman Allah’ım ya. Ekonomiyi hangisi daha iyi yönetir? Ya da sahte belgelerle birisine üniversite mezunu gösterir, öbürüne her türlü dünyanın en ünlü makalelerine sahipmiş gibi gösterir, sonra da ekonomi bunla yönetilir.

Üstüne bir de tweet attı

İstanbul Finans Merkezi’ndeki konuşması yetmemiş olacak ki, bakan bir de Kılıçdaroğlu’nun bir cenazedeki fotoğrafını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sert mizaçlı fotoğrafını paylaşarak tweet attı.

Kılıçdaroğlu’nun hesabını etiketleyen Nebati, şunları yazdı: “Bu iki fotoğrafı yan yana koyup ‘Hangisini seçersiniz’ diye sorsam, bu bir troll yaklaşımı olur değil mi? Sizi her şeyden evvel yaşınıza, konumunuza ve aday olduğunuz makama yakışacak tavırlara davet ediyorum. Ve bir de soru sormak istiyorum: Sizler ülkeyi de sosyal medyadaki trolleriniz ve bot hesaplarınızla mı yönetmeye adaysınız, yoksa insan haklarına saygılı, demokratik bir seçim sürecinden mi yanasınız?”