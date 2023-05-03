Kılıçdaroğlu’ndan Bilge Yılmaz sinyali

CHP lideri ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili iktisat profesörü Bilge Yılmaz’ın ekonominin başına getirilmesi gerektiğini savunan bir tweet’i beğendi.

Fotoğraf: İYİ Parti

‘İYİ Haber’ isimli bir Twitter hesabı, ‘Nureddin Nebati mi Bilge Yılmaz mı’ mesajı paylaştı.

Mesajı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de beğendi.

Nebati’nin Hazine bakanlığı döneminde ‘yeni model’ diye bir program uygulanmaya başlamış ve iki yıllık dönemde ekonomide hemen hemen bütün göstergelerde en kötü değerler kaydedilmişti.

İYİ Partili Yılmaz’sa uluslararası çevrelerde adı seçim sonrası ekonomi yönetimi için geçen bir isim. Bloomberg ajansının analizinde Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrası ekonomide ‘devrim’ vadettiği yazılmıştı.

Yılmaz da olası bir iktidar değişimi sonrasında ekonomi koltuğuna talip olduğunu daha önce açıkça dile getirmişti.

Babacan’ın da adı geçiyor

Öte yandan, her fırsatta ‘bakanlığı dönemindeki başarılarından’ bahseden DEVA Partisi lideri Ali Babacan da ekonomi için iddialı isimlerden.

Dün Kılıçdaroğlu ve Babacan, Kılıçdaroğlu’nun mutfağından video yayınlayarak “Ekonomi için şampiyonlar ligimiz hazır” demişlerdi. Bu da ekonominin Babacan’ın etkisi altında olacağı yorumlarına sebep olmuştu.