Kılıçdaroğlu, Babacan’la mutfaktan seslendi: Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la mutfaktan seslenen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Şampiyonlar Ligi’ kadrosunun hazır olduğunu söyledi.

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Kılıçdaroğlu, bu defa ittifak ortağı Babacan’la mutfaktan seslendi. Konuşmasında Babacan yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak ekonomiyi dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat kurumlara geri dönecek. Finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz. Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla her alanda üretim hamleleriyle yenilikçi teknolojilerle ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz.

Önce ferah sonra refah dedik. Türkiye’ye hızlı nefes aldırıp, bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refahı sağlayacak ekipler hazır. Dünyada çok saygı gören, yurt dışında ve yurt içinde çalışan akademisyenlerimiz deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte. Millet ittifakının tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler, ki birkaç gün içerisinde bu ‘Şampiyonlar Ligi’ kadrosunu da göreceksinniz.”

Babacan da konuşmasında ekonominin amacının insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamak olduğunu söyledi. Babacan bunun temelinde de adalet, liyakatli kadrolar istişare kültürünün olduğunu vurguladı.