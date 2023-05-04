Kılıçdaroğlu: İnce’ye kırgın değilim, birinci turda kazanacağız

İktidarın girişeceği ‘pis işler’i anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, ne yapılırsa yapılsın kazanacaklarını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu. (BBC Türkçe)

Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe’den Selin Girit’in sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun seçimleri hangi amaçla ‘darbe’ olarak nitelediğini bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Pek çok karalama kampanyası başlatacaklar. Dünya kadar hacker kiralayacaklar, ki bunların bir kısmı yurt dışında olacak. Seçimi almamız halinde bunun bir darbe olduğunu yaymaya ve bunun altyapısını oluşturmaya çalışacaklar” dedi.

Kılıçdaroğlu ‘ne yapılırsa yapılsın’ ülkeye demokrasiyi mutlaka getireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, İktidarın 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da olduğu seçimleri tekrar edip etmeyeceğine ilişkin soruyu “Ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar tekrar da edebilirler. Halkın iradesi bizim için geçerli kuraldır. YSK İstanbul seçimini yasalara aykırı olarak iptal etti. Yeniden edebilir. Yeniden yarışmaktan korkmayız. Sadece yarışın düzgün koşullarda olmasını isteriz” diye yanıtladı.

YSK, Süleyman Soylu ve Erdoğan’a güvenmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğine ilişkin hazırlıklarının olduğunu söyledi.

‘İnce’ye kırgın değilim’

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye kırgın olmadığını ve birinci turda kazanacağını, kimsenin bu konuda endişesi olmaması gerektiğini vurguladı. İkinci tura kalması olasılığı sorulunca da “Hangi tura kalırsa kalsın kazanacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, kazanacaklarının en temel göstergesinin gençler olduğuna dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, seçime kazanması durumunda Erdoğan ve ailesine karşı intikamcı bir tavrının olmayacağını belirterek, demokratik kurallara göre hareket edeceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, “Kaybederseniz siyasetten emekliye ayrılacak mısınız” sorusunu şöyle yanıtladı: “Kaybetme şansım yok, kazanacağız.”