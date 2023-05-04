Kılıçdaroğlu: Savunma sanayii asla siyasallaştırılmamalı

İktidarın savunma sanayiinin seçim malzemesine dönüştürdüğünü ifade eden millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdarğlu, buna son vereceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu ‘Milli Savunma’ başlığıyla bir video paylaştı. Kirli propagandaların devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Efendim Bay Kemal gelecek, İHA-SİHA’lar hangara çekilecek, sosyal yardımlar kesilecek. Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar” dedi.

Savunma sanayiinin hiçbir zaman böyle propaganda malzemesine dönüşmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu “Çünkü bazı şeyler kutsaldır. Ortak meselemizdir. Burada ayrışma olmasın diye sorumlu bir siyasetçi bunu katiyen yapmaz. Ama Erdoğan nere sorumluluk nere!” diye devam etti.

“Devlet söz konusu olunca yoktur birbirimizden farkımız” diyen Kılıçdaroğlu iktidarın, devletin taşıyıcı kolonlarını kırdığını “Ben Allah korusun bir deprem olmadan o kolonları güçlendireceğim. Savunma sanayii bu kolonlardan biridir ve asla siyasallaştırılmamalıdır” dedi.