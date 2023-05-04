İnce’nin ‘Fazıl Say’ tweet’inin başıyla sonu tutmadı

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, piyanist Fazıl Say’a dava açmadığını ama ‘Fazıl Say’ın yaptıklarını yapanlara dava açtıklarını’ söyledi.

Muharrem İnce. (AA)

Sosyal medyada bazı hesaplar bir makbuz paylaşarak İnce’nin hesabına 10 milyon lira bağışlandığını iddia ediyor. Kimi başka hesaplarsa İnce’nin AKP’li bir isimden 10 milyon dolar aldığını öne sürüyor.

Fazıl Say da Twitter’dan marşını ‘sanatsal olmayan sebeplerle’ eleştirdiğini belirten bir Muharrem İnce destekçisine verdiği yanıtta bu iddiaları gündeme getirmişti.

Say’ın yanıtı şöyleydi: “Siz MP’liler bahsi geçen 10 milyon doları ‘Bir marşı dinletmemek’ için aldıysanız, baya yüksek ücretmiş kardeşim. Sağ olun var olun biçtiğiniz bu yüksek değere. Yüzde 2’lik olmayan oyunuz da 0,2’ye düşer devam et.”

Siz MP’liler bahsi geçen 10 milyon doları “bir marşı dinletmemek” için aldıysanız, baya yüksek ücretmiş kardeşim, sağolun varolun biçtiğiniz bu yüksek değere.

%2lik olmayan oyunuz da 0,2’ye düşer devam et .



neyse ben notasını hediye edeyim, seçimden sonra öğrenmeye başlarsınız pic.twitter.com/voIQDURHuU — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 4, 2023

Bunun üzerine Memleket Partili olduğunu söyleyen bazı hesaplar Fazıl Say hakkında suç duyurusunda bulunduğunu yazmaya başladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bu duruma tepki göstererek Muharrem İnce’yi Twitter’da etiketledi: “Çok ayıp. Memlekete özgürlük getireceğini söyleyen Memleket partililer adliyeye gitmiş ve sanatçı Fazıl Say’a yüzlerce dava açma çağrısı yapıyorlar. Muharrem Bey bunu onaylıyor musunuz?”

Muharrem İnce de verdiği üç cümlelik cevapta iki farklı anlama gelen ifadeler kullandı: “Fatih Bey, Fazıl Say’a Memleket Partisi veya benim tarafından açılmış bir dava yoktur. Üyemiz olan 115 bin kişinin kişisel olarak açmış olduğu davaları takip edemeyiz. Sanatçıların aykırı davranma hakkına saygı göstermekle birlikte; kanuna göre bir siyasi partiye yılda 223 bin liranın üstünde bağış yapılamayacağı bilindiği halde, sahte milyon dolarlık dekontlarla iftira atan herkese dava açıyoruz.”