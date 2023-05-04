Muharrem İnce gocunmuş: Erkan Baş beni kale almamıştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeye çağıran Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’a yanıt verdi: “10 gün önce ‘Muharrem İnce’yi kale almıyorum’ demişti. Ben de onu kale almıyorum.”

Erkan Baş ve Muharrem İnce. (TİP-AA)

Seçimlere 10 gün kaldı. Uzmanlar dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avantaj kazanabileceğini belirtiyor. Anketlerin çoğunda millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde ancak diğer iki aday Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın ulaştığı oy oranı seçimi ikinci tura taşıyor. Bazı araştırma şirketi temsilcileri İnce’nin adaylığını Kılıçdaroğlu’nun birinci turda kazanmasının önündeki en büyük engel görüyor. Bu yüzden özellikle İnce’ye Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için çağrılar geliyor. Bu çağrılardan biri de TİP lideri Baş’ yapmıştı.’

‘Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz’

Baş, İnce’den millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nu desteklemesini istemişti: “Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal beye değil Tayyip Erdoğan’a kaybettirmeyi seçin. Bu sizin en önemli seçiminiz. Sizin yüzünüzden Türkiye’yi 14 gün daha Tayyip Erdoğan yönetmesin.”

’10 gün önce kale almıyorum demişti’

Sözcü TV’de soruları yanıtlayan İnce, Erkan Baş’a yanıt verdi. Baş’ın kendisini daha önce kale almadığını söyleyen İnce, şöyle konuştu: “Bugün bana gel destekle diyor ama 10 gün önce de Muharrem İnce’yi kale almıyorum demişti. Ben de onu kale almıyorum. Bir kere gereksiz bir çıkışı vardı. Kale almadığın bir insanı şimdi neden kale alıyorsun. Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. Bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma.”