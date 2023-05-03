Erkan Baş’tan Muharrem İnce’ye ‘ilk tur’ çağrısı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesini istedi.

Görsel: Diken

Seçimlere 11 gün kaldı. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde anket şirketlerine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığı, seçimleri ikinci tura taşıyor.

Muharrem İnce’yse zaten seçimi ikinci tura bırakmak istediğini söyleyerek muhalefeti hedef alıyor.

‘Bu sizin en önemli seçiminiz’

Erkan Baş, ‘Memleket meselesi’ notuyla Twitter’dan yayınladığı videoda İnce’ye şöyle seslendi:

*Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal beye değil Tayyip Erdoğan’a kaybettirmeyi seçin. Bu sizin en önemli seçiminiz. Sizin yüzünüzden Türkiye’yi 14 gün daha Tayyip Erdoğan yönetmesin. 14 güne değil, 14 dakikaya bile sabrımız kalmadı.

*Ama bu ülkenin gençlerine 14 gün daha o karanlık günleri yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Hem de kişisel davası uğruna hiç yok… Bunu yapmayın. Gelin, yurttaşlara, seçmenlere, samimi, içten bir çağrı yapın. Ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin. Kılıçdaroğlu’na destek isteyin. Bu işi ilk turda bitirelim. Bu zaferde sizin de katkınız olsun. İlk turda bitirelim.