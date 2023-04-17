İnce: Millet ittifakının da Erdoğan’ın da kazanmasından korkuyorum

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanmasından da memleket partisinin kazanmasından da ‘korktuğunu’ söyledi.

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Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösterirken, İnce’ye şans tanımıyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi.

Babala TV’de ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılan İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*(Muhalefete muhalefet ettiği eleştirisi üzerine) Benim korkularım var. Erdoğan’ın kazanmasından da korkuyorum, millet ittifakının kazanmasından da korkuyorum.

*Ana muhalefet, bu kafayla giderseniz… Bu kafayı değiştirmezseniz HDP’yi ana muhalefet yaparsınız.

‘Beşli çete’ sorusu

*Sermayedar mı, üst düzey yönetici mi? Değil. Bir mühendis. Burada çalışanların hepsi Ak Partili mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? CHP’de. Dudullu-Bostancı metrosunu kim yaptı? Kolin. Açılışını kim yaptı? Kılıçdaroğlu. (Diken notu: Söz konusu metro hattı 2015’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP’deyken ihale edilmişti. Ekrem İmamoğlu, İBB başkanı olduktan sonra 2018’de kredisi biten hattı öz kaynakları devreye sokarak tamamlamıştı.)

*Trilyonlarca liralık ihaleyi Kolin’e vereceksiniz… Ben verilmesin demiyorum ha. Kim iyi yapıyorsa, kim ucuz yapıyorsa alabilir. Ben bunu laf etmiyorum. Konuyu açacağınızı biliyordum, madara olun diye erken yaptım konuşmayı.

Özür taleplerine uzun süre direnen İnce, daha sonra “Hakaret olarak algıladıysanız özür dilerim, espri olarak söylemiştim” dedi.

”Beşli’, ‘altılı’ aklım ermez’

İnce ayrıca, teyzesinin oğlunu Eskişehir birinci sıradan aday yapmasıyla ilgili bir soruyu, siyasetçilerin ‘liyakatli akrabalarını’ yanında çalıştırmasında sorun olmadığını söyleyerek cevapladı.

*(Programın ilerleyen dakikalarında Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’den hesap sorma açıklamaları hatırlatılıp, kendisinin bu konudaki düşüncesi soruldu) Benim muhatabım siyaset kurumudur. ‘Beşli’, ‘altılı’ aklım ermez. Erdoğan dönemindeki bütün ihaleleri inceleyeceğim. Bunlarda yolsuzluk, usulsüzlük varsa… Ben bilemem, inceledikten sonra bunu yetkili mahkemelere gönderirim. Benim kimseyi hapse atmak gibi bir görevim yok.

Memleket listelerinden seçime giren eski AKP’li hatırlatıldı

*(Bir gencin Memleket Partisi milletvekili adayının Erdoğan portresinin önünde fotoğrafı olmasına dair sorusuna) Geçmişte Erdoğan’ı desteklemiş insanlara “Orada kalın siz” dersek bu seçimi nasıl kazanacağız?

*(Muhalefeti aynı sebeplerden hedef aldığı hatırlatılınca) Ama sen bana bir örnek veriyorsun, ben sana 77 örnek veriyorum. Bu arkadaş AKP’yi desteklemiş olabilir. Milletvekili değil, bakanı değil. Sıradan bir sempatizan. Hatalısınız çocuklar.

Vergi kaçırması soruldu

*(Dershane sahibiyken vergi kaçırmasına dair) Cezayı ödedik. Büyük bir ceza ödedik. Türkiye’de o zaman 2000 dershane vardı. 2000’i de aynı uygulamayı yapıyordu.

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