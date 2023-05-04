Nasıl olsa tutmuyor: MB’nin enflasyon tahmini değişmedi

Merkez Bankası’nın (MB) yıl sonu enflasyon beklentisi ocaktaki beklentisiyle aynı.

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MB, bu yılın ikinci ‘enflasyon raporunu’ yayımladı.

Rapora göre MB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,3. MB ayrıca enflasyonun 2024 sonunda yüzde 8,8, 2025 sonunda yüzde 5 seviyesine gerilemesini bekliyor.

MB’nin 26 Ocak’ta yayımladığı raporda da 2023, 2024 ve 2025 enflasyon beklentisi aynı yani MB, tahminlerini değiştirmedi.

12 yıldır tutturulamıyor

MB’nin 2022’de yayımladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,2’ydi ancak sene, yüzde 64,27 enflasyon oranıyla kapatılmıştı.

MB, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’da tutturmuştu.

Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 12 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021’de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.