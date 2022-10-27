Hedef 11 yıldır tutmuyor: MB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2’ye çıkardı

Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 65,2’ye yükselttiklerini bildirdi.

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En son açıklanan raporda 2022 sonu için bu oran yüzde 60,4’tü.

11 yıldır tutturulamıyor

27 Ocak’ta açıklanan ilk raporda bu oran yüzde 23,2’ydi. Nisandaki rapordaysa bu oran yüzde 42,8’e, temmuzdaysa yüzde 60,4’e yükseltilmişti.

MB’nin orta vadeli enflasyon hedefi halen yüzde 5 seviyesinde. Ancak Merkez Bankası, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’de tutturmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 11 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021’de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.

Yukarı yönlü revize

Ancak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bugün yılın son enflasyon raporunu açıklarken enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. MB başkanı enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceğini söyledi. Kavcıoğlu, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Bir önceki enflasyon raporundaki beklenti gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

Sunum sonrası gazetecilere konuşan Kavcıoğlu, ‘enflasyonla mücadelede kendinizi başarılı buluyor musunuz’ sorusuna şu yanıtı verdi: ”Enflasyonun bu noktaya gelmesinde tabii kendimizi çok başarılı sayamayız, ancak uyguladığımız politikalar inşallah bizi başarılı kılacak”.