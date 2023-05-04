‘Şampiyonlar Ligi kadrosu’ Maltepe’de tanıtılacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, millet ittifakının İstanbul’un Maltepe ilçesindeki mitinginde ekonomide ‘Şampiyonlar Ligi kadrosu’nun duyurulacağını yazdı.

Kılıçdaroğlu, Babacan’la çektiği videoda kadronun hazır olduğunu söylemişti. (Twitter)

İttifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mayıs’ta cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan’la bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu çiftinin mutfağından bir yayın paylaşan ikili, ‘Şampiyonlar Ligi kadrosu’ olarak adlandırdıkları ekonomi kurmaylarının yakında duyurulacağını söylemişti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu isimlerin millet ittifakının 6 Mayıs Cumartesi düzenlenecek Maltepe mitinginde duyurulacağını yazdı.

Sarıkaya’nın aktardığına göre belirlenen isimler cumartesi sabah kahvaltısında buluşup görüntü verecek. Ardından liderlerle birlikte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı Maltepe’deki mitingde sahneye çıkacaklar.

‘Hazine’ye Bilge Yılmaz, Maliye’ye Bülent Kuşoğlu’

Sarıkaya, Babacan’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekonomi kurumlarının koordinasyonundan sorumlu olacağını belirtti.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikiye ayrılacağını, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın Hazine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun da Maliye’nin başına geçeceğini belirtti.

Sarıkaya’ya göre savunma sanayi, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların başına gelecek isimlerin de belirlendiği ve alanlarında çalışmalara başladıkları da vurgulanıyor.