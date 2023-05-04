‘Mandacılık’ demişti: Erdoğan, Sierra Nevada’yı 15 yıl önce davet etmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidarlarında Türkiye’de birlikte uzay ve havacılık merkezi kuracaklarını söylediği Sierra Nevada (SNC) şirketini 15 yıl önce Türkiye’ye davet ettiğini belirtti.

Erdoğan daha önce Kılıçdaroğlu’nun bu vaadini ‘mandacılık’ olarak nitelemişti.

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Uzay araştırmaları şirketi SNC, ABD’de yaşayan iki Türk girişimci Eren Özmen ve Fatih Özmen’e ait.

Kılıçdaroğlu, 27 Nisan’da yayınladığı videoda “Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diyerek ‘Sierra Nevada’ şirketine dikkat çekmişti.

Erdoğan’sa 29 Nisan’daki konuşmasında Kılıçdaroğlu’nun bu vaadini ‘mandacılık’ olarak nitelemişti: “Milli teknolojilerin sergilendiği şu havalimanını ABD’li bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, ordumuza hizmet eden yerli ve milli şirketler varken, ABD’li şirketle görüşmek mandacılıktır.

Ne isterlerse verecekmiş

Bugün Giresun mitinginde konuşan Erdoğan, Sierra Nevada’yı 15 yıl önce yatırım yapması için Türkiye’ye davet ettiğini söyledi, damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar’ı övdü:

*İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndaki ülkemizin adeta teknoloji vitrini haline gelen Teknofest’i hazmedebildiler mi? Şimdiden aynı yeri Amerikalı şirketlere devretme sözü veriyorlarmış. Ya sizin o Amerika’dan görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. Dediler ki, “Böyle, böyle… Biz Türkiye’de yatırım yapmak istiyoruz.” Ee gel?

*“Yapın. Ne istiyorsanız sizlere bunu vereceğim” dedim. 15 yıl oldu. Gelmediler. Neden? Yahu bunlar vatansever, milliyetperver değil. Bunlar Türkiye’ye gelip de bu tür yatırımlara girmezler. Burada bu yatırımları yapanlar zaten ortada. İHA’ları yapan kim? Baykar. SİHA’ları yapan kim? Baykar. Kızılelma’yı yapan kim? Baykar. Akıncı’yı yapan kim? Baykar. Bu milletin öz evlatlarıyla onları mukayese edemeyiz.