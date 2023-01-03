Akşam saat 10’dan sonra içki satışına ceza yüzde 230 zamlandı: Üst limit 1 milyon TL

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, akşam saat 10’dan sonra içki satışına kesilen cezanın 1 milyon 60 bin TL’ye kadar zamlandığını bildirdi.

Türkiye’de 2013 yılından beri 22.00 ile 06.00 arası alkollü içki satışı yasak. (Fotoğraf: Reuters)

Aybaş, Türkiye’de 2013’ten beri uygulanan cezaya gelen zammı Twitter’dan duyurdu.

Buna göre alt limit 215 bin 337 TL, üst limitse 1 milyon 60 bin TL oldu. AKP’nin 2020 ekiminde Meclis’ten geçirdiği kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.

TBP başkanının paylaştığı zam oranı yüzde 230’a tekabül ediyor.

Aybaş, şunları dedi: “Bu ‘Dükkanı kapat git anahtarını bize ver’ cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur. Yasa vardır ama böyle bir rakam yoktur.”