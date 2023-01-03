İçki ve sigarada otomatik ÖTV artışı yüzde 22

Enflasyon verilerinin duyurulmasıyla içki ve sigara fiyatlarında otomatik ÖTV artışı yüzde 22,29 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Üretici fiyatları yıllık yüzde 97,72 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,24 düştü. Üretici fiyatlarındaki altı aylık artışsa yüzde 22,29.
Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) aralıkta 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak hesapladı.
İçki ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının da bu oranda artırılması bekleniyor.