İçki ve sigarada otomatik ÖTV artışı yüzde 22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınması için anayasada iki yolun bulunduğunu belirterek ”Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışma sürüyor. Bu tartışmaları aşmak için iktidarın 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekebileceği öne sürülüyor. Partisinin grup toplantısında […]