Rakıda zamlı fiyatlar: Şişenin dörtte üçünü ‘devlet içiyor’

İçki ve sigara fiyatlarında otomatik ÖTV artışı sonrası 70’lik rakı fiyatı yaklaşık 408 TL’ye ulaşacak. Bunun yaklaşık dörtte üçü vergi.

Rakı fiyatının dörtte üçü vergi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. Üretici fiyatları yıllık yüzde 97,72 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,24 düştü. Üretici fiyatlarındaki altı aylık artışsa yüzde 22,29.

İçki ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının da bu oranda artırılması bekleniyor.

Vergi uzmanı Bingöl, artışla birlikte 70’lik bir rakının yaklaşık raf fiyatının 408 TL olacağını açıkladı. Bingöl, bu ürünün 294 lirasının vergi olacağını belirtti. Böylelikle 114 liralık bir ürüne 294 lira vergi ödenmiş olacak.