Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yurt dışında seçime yoğun katılım nedeniyle sandık sayısı artırılıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sekiz günde yurt dışında 1 milyon 138 bin 743 kişinin sandık başına gittiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan’da oy kullanmaya başlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan bilgiye göre şu ana kadar yurt dışı ve gümrüklerde bugüne dek toplam 1 milyon 138 bin 743 kişi oy kullandı.


Seçimler için oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs’a, gümrüklerdeyse 14 Mayıs’a kadar devam edecek.

YSK Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Lüksemburg’daki 19 yerde sandık sayısının artırılacağını bildirdi.

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyonu geçti

SON HABERLER

Niğde’de CHP’ye tarihi ilgi: ‘Patates soğan, güle güle Erdoğan’

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılığı için aday olan Mansur Yavaş ile Niğde’de düzenlenen mitinge katıldı. AKP’nin yüksek oy aldığı kentte, mitinge katılım beklentilerin üzerinde olurken, Niğdeli kadın çiftçiler Tayyip Erdoğan’ın patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.