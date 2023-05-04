Yurt dışında seçime yoğun katılım nedeniyle sandık sayısı artırılıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sekiz günde yurt dışında 1 milyon 138 bin 743 kişinin sandık başına gittiğini duyurdu.
Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan’da oy kullanmaya başlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan bilgiye göre şu ana kadar yurt dışı ve gümrüklerde bugüne dek toplam 1 milyon 138 bin 743 kişi oy kullandı.
Seçimler için oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs’a, gümrüklerdeyse 14 Mayıs’a kadar devam edecek.
YSK Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Lüksemburg’daki 19 yerde sandık sayısının artırılacağını bildirdi.