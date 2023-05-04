Yurt dışında seçime yoğun katılım nedeniyle sandık sayısı artırılıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sekiz günde yurt dışında 1 milyon 138 bin 743 kişinin sandık başına gittiğini duyurdu.

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Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan’da oy kullanmaya başlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan bilgiye göre şu ana kadar yurt dışı ve gümrüklerde bugüne dek toplam 1 milyon 138 bin 743 kişi oy kullandı.

Seçimler için oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs’a, gümrüklerdeyse 14 Mayıs’a kadar devam edecek.

YSK Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Lüksemburg’daki 19 yerde sandık sayısının artırılacağını bildirdi.