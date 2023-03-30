YSK, Erdoğan’ın adaylığına itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itirazları reddetti. Erdoğan; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’la birlikte resmen aday oldu.

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Basın toplantısı düzenleyen YSK Başkanı Ahmet Yener, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de adaylığına itirazlar olduğunu, bunların da reddedildiğini bildirdi.

Yarın dört adayın pusulada hangi sırada yer alacağına dair kura çekilecek.

AKP’lilerin ‘sıfırlama’ tezi

Daha önce cumhurbaşkanlığı için girdiği seçimleri iki kez kazanan Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü dönem adaylığı mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti. Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlanmış olması. Erdoğan da üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek, adaylığının önünde engel oluşmadığını söyledi.

Birçok AKP’li yetkili de bu tezi destekleyen demeçler vermişti.

Fakat söz konusu görüş bir argüman olmaktan öteye geçemiyor zira ilgili kanunda ‘sıfırlanma’ya dair bir madde bulunmuyor.