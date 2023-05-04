HDP lideri Sancar: Yaratmak istedikleri korku ortamına asla kulak asmayın

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın korku ortamıyla insanları sindirme amacıyla hareket ettiğini belirterek, “Kimse bunların yaratmak istediği korku ortamına asla kulak asmasın. Hepimiz sandıkları koruyacağız” dedi.

Mithat Sancar. (ANKA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs genel seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak nitelemiş, Erdoğan’sa “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” demişti.

ANKA’nın haberine göre HDP lideri Sancar, Yeşil Sol Parti’nin Bitlis’teki mitinginde konuya dair şunları söyledi:

“14 Mayıs bir darbe günüymüş diyor İçişleri Bakanı Soylu. Birazcık haysiyeti olsa aday olduğu anda bakanlıktan istifa ederdi. Madem etmiyor biz göndereceğiz onu. Onu da ağababalarını da göndereceğiz. İşledikleri suçların hesabını da soracağız. Korku yaratmaya çalışıyorlar. Korku ortamını hakim kılarsak insanları sindiririz diye düşünüyorlar ama yanılıyorlar kimse bunların yaratmak istediği korku ortamına asla kulak asmasın. Boş propagandalara asla kulak asmasın, asla prim vermesin. Hepimiz sandıkları koruyacağız. Her bir oy veren kardeşimiz aynı zamanda seçim görevlisidir. Sabahlara kadar sandıkların başında hep birlikte nöbet tutacağız”