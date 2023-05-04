Niğde’de CHP’ye tarihi ilgi: ‘Patates soğan, güle güle Erdoğan’

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ALTAN SANCAR

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılığı için aday olan Mansur Yavaş ile Niğde’de düzenlenen mitinge katıldı. AKP’nin yüksek oy aldığı kentte, mitinge katılım beklentilerin üzerinde olurken, Niğdeli kadın çiftçiler Tayyip Erdoğan’ın patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Fotoğraflar: Diken

İç Anadolu’nun 2022 verilerine göre nüfusu 365 bin 419 olan kenti Niğde bugün Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ı ağırladı. Kentte 259 bin seçmen bulunurken, bu seçmenlerin 23 bin 578’i ilk defa oy kullanacak gençlerden oluşuyor. 2019’daki yerel seçimlerde AKP’nin yüzde 38 ve CHP’nin yüzde 14 aldığı kentte, İYİ Parti yüzde 21 ve MHP ise yüzde 22 oy almıştı. 2018’deki genel seçimlerde ise Erdoğan yüzde 61 oy alırken, o dönem CHP’nin adayı olan Muharrem İnce yüzde 25 ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yüzde 11 oy almıştı.

Milletvekilliği yarışındaysa AKP yüzde 43, CHP yüzde 20, İYİ Parti yüzde 12 ve MHP yüzde 21 oy almıştı. Kenti Meclis’te CHP adına Ömer Fethi Gürer, AKP adına ise Selim Gültekin ve Yavuz Ergun temsil ediyor.

Katılımın yüksek olmasının iki nedeni

Tablonun Cumhur İttifakı lehine olduğu kentte, Hükümet Meydanı’nda düzenlenen mitinge Kılıçdaroğlu ile birlikte Mansur Yavaş da katıldı. Mitingin düzenlendiği alanın çevresindeki esnaflar, ilk defa bir CHP mitingini bu denli yoğun katılımlı gördüklerini dile getirdi. Esnaflara göre katılımın yoğun olmasının iki sebebi vardı. Bunlardan ilki mitinge İYİ Parti seçmenlerinin de katılmış olması ve ortak bir miting düzenlenmiş olmasıydı. Ayrıca kent genelinde yüzde 13’lere yükselen işsizliğe tepki duyulması ve kentin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılığın büyük oranda zarar görmesiydi.

Mitinge katılanlar arasında KHK ile görevlerinden ihraç edilenler, İstanbul Sözleşmesi’nin geri gelmesini isteyenler de bulunuyor. KHK’lılar ‘adalet’ talepli bir pankart açarken, bir başka pankartta “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” ifadesi yer alıyor. Alandaki en büyük pankartsa Erdoğan’ın kaldırmayı ‘müjdelediği’ mülakatlara ilişkin: “Yirmi yıldır kaldırmağı mülakatı kaldıracakmış. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye.”

Çifçilerden Erdoğan’a yanıt

Mitinge katılan kadın çiftçiler de esnafların söylediklerini doğrulayarak, ürettikleri ürünlerin maliyetlerinin karşılamadığını ve üretici pozisyonlarını adım adım kaybetmeye başladıklarını söylüyor. Memduha Çetinkaya, meyve eken bir çiftçi olduğunu, gübre ve ilaç alımında artan fiyatlar nedeni ile ürün kaybına uğradığını dile getiriyor. Çetinkaya geçinmekte zorlandıklarını, et alamadıklarını ve pahalılıkla başa çıkamadıklarını dile getiriyor. Çetinkaya, Erdoğan’ın Giresun’da söylediği “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz” sözlerine ise sloganlaşan bir yanıt verdi: “Patates soğan, güle güle Erdoğan.”

Çetinkaya’nın arkadaşı bir diğer çiftçi Songül Toker de geçim sıkıntısından dert yanıyor. Toker artan gıda fiyatları için “20 senedir neredeydi. Az evvel 20 liraya 5 tane simit aldık. Önceden 50 tane alınıyordu” diyor. Aralarında AKP’ye daha önce oy verenlerin olup olmadığı sorusuna ise gep bir ağızdan “Allah göstermesin” yanıtı ile karşılık veriyorlar. AKP’nin daha önce yüksek oy aldığı kentin değişmeye başladığını ve oy kaybına uğrayacağına inandıklarını vurguluyorlar.

Çetinkaya ve Toker, yanlarındaki arkadaşlarını işaret ederek, “Hayvanlarına yem bile alamadığı için ineklerini kesime göndermek zorunda” kaldı diyor. Arkadaşlarıysa “Ben daha önce süt satarken, bugün hayvanlarımı kesime gönderdim. Süt alamayacak hale geldim” diyor.

Öğrencilerin ilgisi

Miting alanındaki bu yıl okulu bitirecek olan ve ilk defa kullanacak lise öğrencilerinden Elif ve Gizem’se “Geleceğimiz için buradayız” ifadelerini kullanıyor. Yaşıtlarından İnce’ye oy verecek olan arkadaşları da olduğunu hatırlattığımızda ise Elif söze girerek, “İstediğimiz bu zaten, herkes iradesinde özgür” yanıtını veriyorlar. Kılıçdaroğlu’na neden oy verecekleri sorusuna ise “Gerçekten inanıyoruz ve güveniyoruz. Geleceğimiz için” ifadelerini kullanıyorlar.

Mitinge katılanların büyük bir çoğunluğu kentte CHP ve İYİ Parti’nin birer tane vekil çıkaracağını ve AKP’nin vekil sayısının da bire düşeceğine inanıyor.