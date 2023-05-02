Kemal Kılıçdaroğlu Van’da büyük ilgiyle karşılandı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Fotoğraf: Twitter

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Ağrı’da düzenlenen mitingden sonra Van’a geçti.

Kılıçdaroğlu’nu Van’da binlerce kişi sokaklara dökülerek karşıladı. Yolda halkı selamlayarak miting alanına geçen CHP lideri, büyük kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Kılıçdaroğlu’yla aynı otobüste yer alan biri, “Böyle bir şey yok ya” diyerek kalabalığa şaşırdı.

Kılıçdaroğlu’na hem Ağrı’da hem de Van’da gösterilen ilgi dikkat çekti. HDP’nin 2019 yerel seçiminde yüzde 53’le birinci olduğu kentte CHP yüzde 1,90 oy almıştı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da.. pic.twitter.com/xDTgNXfCuI — Mehmet Dursun (@mehmetdursunn65) May 2, 2023

HDP’nin de içinde olduğu emek ve özgürlük ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almıştı.

Barış mesajı

Kılıçdaroğlu’nun buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Dünya kadar sorun var biliyorum, bütün sorunlarınızı biliyorum. Bu ülkenin insanlarına sözüm var bu ülkeye barışı getireceğim, bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede kimse, inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek.

*Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim. Yeter artık, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Devletin dini adalettir adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, bereket olmaz, kardeşlik olmaz, çocuklar yatağa aç girer. Bu kardeşiniz, bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek