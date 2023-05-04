Bilge Yılmaz: Borsadaki düzeni değiştireceğiz

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, millet ittifakının iktidara gelmesi halinde borsadaki düzeni değiştirerek güveni tesis edeceklerini ve küçük yatırımcıları koruyacaklarını dile getirdi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğu halka arz hisselerinden kaynaklanıyor.

Ekonomistler, geçen seneki yükselişi ‘şüpheli’ bularak bunun kalıcı olmayacağını vurgulamıştı.

Borsa geçen haftayı yüzde 8’e yakın kayıpla kapadı, bu hafta da iki günlük kayıp yüzde 3’e yakın. Yılbaşından bu yana kayıpsa yüzde 20’den fazla. Analistler, seçim fiyatlamasının başladığını söylüyor. Bu fiyatlamayla birlikte kur korumalı mevduat gibi risksiz kazançlar da borsada düşüşe neden oluyor.

Halka arzlar haricinde şu an genel olarak borsadaki işlemler spekülatörlerin hisse satışlarından ibaretken, Türkiye Varlık Fonu da borsa düşmesin diye bu hisseleri topluyor.

‘Sorumlusu mevcut AK Parti iktidarı’

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, borsadaki bu düzeni değiştireceklerini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, borsadaki yatırımcının çoğunluğunun enflasyondan korunmak isteyen küçük yatırımcı olduğunu ve bu kişilerin spekülatörlerin ‘oyuncağı’ haline geldiğini dile getirdi. Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) görevini yerine getirmeyerek yatırımcıları korumadığını belirtti.

Dolar bazında 90’lı yıllara döndü

14 Mayıs’tan sonra güveni tesis edeceklerini ve küçük yatırımcıları koruyacaklarını kaydeden Yılmaz, paylaşımında şunları söyledi:

*Nerede bir mağduriyet, bir haksız kazanç var ise bilin ki onun sorumlusu mevcut AK Parti iktidarıdır! BIST endeksi bugün dolar bazında 1990’lı yılların sonunda gördüğü düzeye düşmüştür. İzlenen yanlış ekonomi politikalarına görmezden gelinen usulsüzlükler eklenince toplumun geniş kesimleri büyük bir mağduriyet yaşadı, yaşıyor.

*Borsa İstanbul’daki 4 milyon 500 bin yatırımcımızın büyük çoğunluğunu küçük yatırımcılar oluşturuyor. Maalesef tasarruflarını yüksek enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlarımız spekülatörlerinin oyuncağı haline geldi. Onları korumakla görevli olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise liyakatten uzak ve kendini topluma karşı değil saraya karşı sorumlu hissedenlerin elinde işlevsiz bir hâlde.

‘Borsadaki düzeni değiştireceğiz’

*Borsadaki bu düzeni değiştireceğiz. Kaybedecek bir günümüz bile yok. Gelin bu işi 1. turda bitirelim ve ülkemizi hızla ayağa kaldıralım. 14 Mayıs’tan sonra doğru, tutarlı ve şeffaf politikalarımızla yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde güveni hızla tesis edeceğiz, küçük yatırımcılarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz, borsamızı da ekonomimizi de hızla hak ettiği seviyelere çıkartacağız.

CHP lideri ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün, Yılmaz’ın ekonominin başına getirilmesi gerektiğini savunan bir tweet’i beğenmişti.