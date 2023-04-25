Ekonomist Yıldırım: Borsada büyük spekülatörler satıyor

Ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, seçime doğru Borsa İstanbul’daki büyük spekülatörlerin satışa geçtiğini söyledi. Bu hisseleriyse borsa düşmesin diye müdahale eden Varlık Fonu topluyor.

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2022’deki rekorların ardından yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Seçim belirsizliğiyle birlikte kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırıldığı bir ortamda borsada soru işaretleri artıyor.

Borsadaki belirsizliğe rağmen halka arzlara ilgi düşmüyor. Hatta geçen haftaki bir halka arzda yeni bir yatırımcı rekoru kırılmıştı.

Yeni yılda borsaya gelen yatırımcı sayısıysa 1 milyonu geçti.

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım’ınsa ‘borsaya ilgiye’ dair şüpheleri var.

Gerçek sayı daha az

Bugünkü yazısında Yıldırım yeni yatırımcıların olduğunu ancak bu kişilerin sadece halka arzdan pay almak için geldiğini dile getirdi. Yıldırım ayrıca bir kişinin 30 kimlikle bile halka arza başvurabildiğini ve bu nedenle gerçek sayının çok daha az olduğunu dile getirdi.

Yurt içi yerleşiklerin borsa payı yüzde 70,39’dan yüzde 71,31’e yükseldiğini belirten Yıldırım, ‘bir milyon yeni yatırımcının’ sadece yüzde 1’e denk geldiğine dikkat çekti.

Kamu alımları fayda etmiyor

Borsada satışlardan meydana gelen düşüşü engellemek için şubatta Türkiye Varlık Fonu (TVF) da devreye girmişti. Ziraat Portföy yatırım fonlarına para aktaran TVF, bu iş için en az 1 milyar dolar kaynak ayırdığını duyurmuştu.

Bu durumu yani kamunun alıcı olarak piyasaya girdiğini hatırlaran Yıldırım, buna rağmen borsanın yılın başından beri yüzde 9 değer kaybettiğini ve satışların devam ettiğini söyledi.

Yani TVF, satılan hisseleri almasına rağmen borsanın değeri korunamıyor.

Seçimlerden dolayı yatırımcı durgun

Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinden dolayı yatırımcıların hareket etmediğini, hatta büyük spekülatörlerin hisslerini sattığını belirtti. Satılanları da büyük oranda TVF topluyor. Yatırımcıların borsadaki tek talebi halka arzlara yönelik.

Yıldırım “Borsanın bu durumu seçim sonuçları ile seçim sonrası ekonomik beklentilerle yakından ilgili olabilir. Döviz ve altın piyasasındaki pozisyon almanın nedenleri neyse borsada satışların gerekçesi de aynı gibi görünüyor” dedi.