Varlık Fonu’nun borsada kurduğu 5000 hattı zorlanıyor

Depremler sonrası önlemler ve Türkiye Varlık Fonu’nun desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 5000 sınırının altında seyrediyor.

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Depremler sonrası önlemlerle açılan borsada yükseliş gözlemlense de dalgalı seyir devam ediyor.

Atılan adımlarla düşüşün önüne geçilmeye çalışılırken, Türkiye Varlık Fonu da Ziraat Portföy aracılığıyla borsaya para akıtmaya başlamıştı. TVF’nin en son 3 Mart’ta, muhalefetteki gelişmelerin etkisiyle yüzde 4’ün üzerindeki sert düşüşe 4,31 milyar lirayla müdahale ettiği belirtilmişti.

Uzmanlar, TVF’nin borsada 5000 sınırını tutmaya çalıştığını söylüyor.

Ancak bu savunma hattı da zorlanıyor. Önceki günü 4975 seviyesinden kapatan borsada bugün de düşüş görülüyor. 4900’e kadar düşen borsa 12:21 itibariyle 4956 seviyesinde.