Borsada ‘Varlık Fonu’ hattı zorlanıyor

Borsa İstanbul’da dokuz günün ardından 5000 seviyesinin altı görüldü. Endeks, Türkiye Varlık Fonu’nun kurduğu 5000 ‘defans’ hattına tutunmaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA

2022’deki rekorların ardından yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Seçim belirsizliğiyle birlikte kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırıldığı bir ortamda borsada soru işaretleri artıyor.

Dokuz gün aranın ardından bugün yine Türkiye Varlık Fonu’nun Ziraat Portföy aracılığıyla borsada tutmaya çalıştığı 5000 seviyesinin altı görüldü.

Grafik: Google Finance

Dün 5018 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 değer kazanarak başlamıştı. Ancak 12:53’te endeks 4975 seviyesine kadar düştü. Yaklaşık iki saat bu seviyede seyreden endeks, 5000’e tutunmaya çalışıyor.