Halka arza yoğun talep: Üç ayda 9,9 milyar lira toplandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 2023 Ocak-Mart döneminde halka arzdan 9,9 milyar lira toplandı.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Ancak bu noktada halka arz olan bazı hisselerin tavan pozisyonları devam etmişti. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu bu hisseleri mercek altına almıştı. Ocak sonunda bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı gelmiş ve bazıları düşmüştü.

Depremler sonrası önlemlerle açılan borsada dalgalanma sürerken, halka arzlara ilgi düşmüyor.

MKK, 2023’ün birinci çeyreğine ilişkin sermaye piyasalarıyla ilgili verileri bir videoyla paylaştı.

Buna göre, ocak-mart döneminde 10 şirket halka arz edildi. 6 milyon 641 bin 118 yatırımcı halka arza katıldı.

Halka arzdan toplanan paraysa 9,9 milyar lira.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son olarak dün, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Grainturk Tarım A.Ş.’nin halka arzına onay verdi.