SPK’dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Graınturk Tarım A.Ş.’nin halka arzına onay verdi.

Fotoğraf: AA

Kurul, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 108,60 liradan, Graınturk Tarım A.Ş.’nin 17,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

İmaş Makine Sanayi’nin 194 milyon 250 bin liralık bedelsiz sermaye artırımına onay veren SPK, Global Menkul Değerler’in 100 milyon liralık, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler’in 150 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler’in 30 milyon liralık, QNB Finans Faktoring’in 250 milyon liralık, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’in 175 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK, Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ana ortağı olduğu Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemleri açıklamaması nedeniyle 209 bin 349 liralık, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’yeyse şirketin yönetim kurulu başkanı tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan değerlendirmeler hakkında herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle 1 milyon liralık idari para cezası uygulanması kararı verdi.

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.