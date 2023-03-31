SPK’dan halka arz kararı: Bireysel yatırımcı eşitlendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) piyasa değeri 750 milyon lira ve altı olan halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanacağını duyurdu. Piyasa değeri 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda eşit dağıtım yapılacak.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de bu tablo devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğunluğunu halka arz hisseleri oluşturuyor.

Halka arz hisselere ocak başındaki tavanlar sonrası açığa satış yasakları gelmiş ve SPK da bazı önlemler almıştı.

Şimdi de SPK, halka arzlara gelen yoğun talebe işaret ederek, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre SPK, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira ve altı olan halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanacağını duyurdu. Önceki uygulamada bu sınır 250 milyon TL seviyesindeydi.

Piyasa değeri 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda eşit dağıtım yapılacak.

Alınan kararlara göre yatırımcılar halka arzdan aldıkları payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaba virmanlayamayacak, borsada toptan satış veya özel emirle satamayacak. Halka arzda verilecek talep ilgili gruba tahsis edilen pay tutarının yüzde 25’ini geçemeyecek.

Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar bireysel yatırımcı kapsamında alındı.