Halka arzda yatırımcı rekoru kırıldı

Europower Enerji halka arzına yoğun talep gösterilirken yeni bir yatırımcı rekoru kırıldı.

Fotoğraf: AA

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’de dalgalı seyrine devam ediyor. Ama halka arzlara ilgi azalmıyor.

Investing’in aktardığına göre 12-14 Nisan tarihleri arasında Europower halka arzına toplamda 9 milyar 813 milyon 686 bin 408 lira 40 kuruş tutarında ve 241 milyon 716 bin 414 adet paya karşılık gelen toplam 2 milyon 240 bin 284 başvuru geldi.

Grup çalışanları ve yurt içi bireysel yatırımcılardan toplam 2 milyon 240 bin 27’ye ulaşan başvuru alındı.

Halka arz sonucunda, 2 milyon 116 bin 948 adedi yurt içi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 2 milyon 118 bin 379 yatırımcıya pay dağıtıldı.

Europower Enerji’nin halka arz büyüklüğüyse 2 milyar 436 milyon lira olarak kaydedildi. Halka açıklık oranıysa yüzde 27,27 oldu.