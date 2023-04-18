Halka arzda yatırımcı rekoru kırıldı

Europower Enerji halka arzına yoğun talep gösterilirken yeni bir yatırımcı rekoru kırıldı.
Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’de dalgalı seyrine devam ediyor. Ama halka arzlara ilgi azalmıyor.
Investing’in aktardığına göre 12-14 Nisan tarihleri arasında Europower halka arzına toplamda 9 milyar 813 milyon 686 bin 408 lira 40 kuruş tutarında ve 241 milyon 716 bin 414 adet paya karşılık gelen toplam 2 milyon 240 bin 284 başvuru geldi.
Grup çalışanları ve yurt içi bireysel yatırımcılardan toplam 2 milyon 240 bin 27’ye ulaşan başvuru alındı.
Halka arz sonucunda, 2 milyon 116 bin 948 adedi yurt içi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 2 milyon 118 bin 379 yatırımcıya pay dağıtıldı.
Europower Enerji’nin halka arz büyüklüğüyse 2 milyar 436 milyon lira olarak kaydedildi. Halka açıklık oranıysa yüzde 27,27 oldu.