AKP yöneticilerine göre halkta ‘seçim havası’ yok

AKP yöneticileri, yurttaşlarda ‘seçim havası’ olmadığını söyledi: “Bizden uzaklaşmış değiller ama siyasetle de ilgili değiller.”

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Bugün itibariyle 14 Mayıs genel seçimlerine tam 10 gün kaldı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan AKP yöneticiler, yurttaşların seçime ‘ilgisiz’ olduğunu düşünüyor.

Buna göre parti yöneticileri arasında “Sahada seçim havası yok, sanki 14 Mayıs’ta seçim yokmuş gibi bir tavır var. Bizden uzaklaşmış değiller ama siyasetle de ilgili değil” yorumları dolaşıyor.

Sahadan gözlemlerini aktaran bazı parti yöneticileri, seçmenin tutumunun 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinden çok farklı olduğunu söyledi: “7 Haziran öncesi seçmen el sıkardı ama konuşmazdı, ‘Sizinle işimiz yok’ havasında davranırdı. Ama aynı kişi 1 Kasım öncesiyse ‘Şunları yanlış yapıyorsunuz, şu iyi oldu’ der alkışlar ya da kızardı, tepki gösterirdi. Ama şimdi ikisinden farklı bir hava var. Bizden uzaklaşmış değiller, ilgileri var ama siyasetle ilgili değiller.”