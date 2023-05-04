Kılıçdaroğlu uzun mesaileri bitirme sözü verdi: Polisler sadece sekiz saat çalışacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, polislerin bazen 24 saat bile evlerine gidemediklerini belirterek, bunu düzelteceklerini söyledi: “Sekiz saat saat görev yapacaklar ve evlerine gidecekler.”

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Kılıçdaroğlu, Denizli’de düzenlenen mitingde konuştu. ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Tarlada çalışan kadınlar var. Bağda, bahçede çalışan kadınlar var. Tütünde çalışan kadınlar var, kekikte çalışan kadınlar var. Bütün bu kadınların sosyal güvencesi yok ve bu kadınların belli bir yaşa gelince herhangi bir gelirle olmuyor. Kırsalda, bağda, bahçede çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini sosyal devlet ödeyecek.

*Taşeron işçiler var biliyorum. Ücretli, kadrolu, sözleşmeli öğretmenler var. Her birisinin arasında fark var dünya kadar. Bakınız şöyle bir şey: Öğretmen… aynı işi yapıyorlar. Birisi 100 lira alıyor, birisi 200 lira alıyor, birisi 100 lira alıyor. Bu adaletsizlik değil mi? O zaman bunu değiştireceğiz.

*Bizim güvenliğimizi sağlayan polis kardeşlerim içinde bir şey söylemek isterim. Onlar, gerçekten de onlar çok zor koşullarda görev yapıyorlar. Onlar anlatamıyorlar ama ben onların hangi koşullarda görev yaptığını biliyorum. 12 saat, 13 saat, 14 saat görev yapıyorlar. Bazen 24 saat bile evlerine gidemiyorlar. Dolayısıyla büyük sıkıntıları var. Polis intiharlarını da biliyorum. Bu mesleğin zor bir meslek olduğunu da biliyorum. Onların da aileleri var onların da çocukları var. Onlarda huzur içinde yaşamak isterler onlar da günde sekiz saat çalışıp diğer saatlerde istirahat etmek isterler. O nedenle bunu gayet iyi, biliyorum. Polis kardeşlerime de sözüm var. 100 bin güvenlik görevlisi alacağız, polisler sekiz saat görev yapacaklar ve evlerine gidecekler.

aynı işi yapıyorlar. Birisi 100 lira alıyor, birisi 200 lira alıyor, birisi 100 lira alıyor. Bu adaletsizlik değil mi? O zaman bunu değiştireceğiz. Kim değiştirecek? Allah nasip ederse bay Kemal değiştirecek. Hiç endişe etmeyin