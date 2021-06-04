Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Haziran 2021

WWF-Türkiye: Gelecek 10 yıl, yüzyılları şekillendirecek

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), insanlığın doğayı kurtarması adına halen şansının bulunduğunu ancak bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

İstanbul’da bir günde 18 bin ton evsel atık üretiliyor

CHP’den deniz salyasına çözüm önerileri

Kuzey Ege’deki müsilaj görüntülendi

Marmara nasıl kirlenmesin: Nilüfer Çayı ‘katran gibi’
AKP üç yılda 18 bin madene izin verdi: Türkiye’nin yarısında çölleşme tehlikesi

Uygulanan aşı sayısı 30 milyon dozu geçti

Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 30 milyonu geçti.

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Keyfi yasağa pandemi kılıfı: Boğaziçililer hafta sonu üniversiteye giremeyecek

İflas eden esnafın pandemi isyanı: Sandıkta gerekeni yaparız

Dolar geri çekilmekte zorlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi sinyali ve ABD’deki ekonomik verilerin iyi gelmesi sonrası doların dünyada güç kazanmasıyla 8,74’e kadar çıkan kur geri çekilmekte zorlanıyor. ABD’deki tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi bir miktar düşen dolar, gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

Başkanlık sisteminin karnesi: Faiz arttı, kur iki katına çıktı, enflasyon daha yüksek

Reuters: Doğalgaz haberi TL’yi kurtarmaz

TÜİK ‘hatalı enflasyon’a inceleme başlattı: Kurum içi çalışma sehven yayınlanmış

Elon Musk kripto paraları manipüle etmeye devam ediyor

BDDK düzenlemesi: Banka ve müşteri sırrı bilgiler ‘yetkili merciler’le paylaşılabilecek

Banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerle paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecek.

‘Şike kumpası’ davası: Hidayet Karaca’ya 1406 yıl hapis cezası

‘FETÖ’nün futbolda ‘şike soruşturması’nda kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapılıyor.

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Mezarda ‘adalet’: KHK’lı öğretmene öldükten iki yıl sonra göreve iade ve tayin!

Fotoğraf: Twitter

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ilkokul öğretmeni Emine Yürükçü, kanser olup hayatını kaybettikten iki yıl sonra göreve iade edildi ve tayini çıktı. Eşinin yaşadıklarının hastalık sürecini hızlandırdığını belirten Musa Yürükçü, “Tek suçu sendikaya üye olmasıydı. Terörist muamelesi yapıldı” dedi.

Ezgi Mola’nın savunmasından: Her duyarlı insan gibi genel tepki verdim

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, ‘genel tepki’ verdiğini söyledi.

SON HABERLER

Başkanlık sisteminin karnesi: Faiz arttı, kur iki katına çıktı, enflasyon daha yüksek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’de başkanlık sisteminin anahtarını “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleriyle aldı. Erdoğan’ın iki yıl 10 aylık başkanlık serüveninde bugün ne faiz ne de enflasyon o günkü seviyelerin altında. Dolar ve avro ise neredeyse iki katı fiyatta.

Akşam Postası / 4 Haziran 2021

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