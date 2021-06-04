Akşam Postası / 4 Haziran 2021

WWF-Türkiye: Gelecek 10 yıl, yüzyılları şekillendirecek
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), insanlığın doğayı kurtarması adına halen şansının bulunduğunu ancak bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.
İstanbul’da bir günde 18 bin ton evsel atık üretiliyor
CHP’den deniz salyasına çözüm önerileri
Kuzey Ege’deki müsilaj görüntülendi
Uygulanan aşı sayısı 30 milyon dozu geçti
Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 30 milyonu geçti.
Keyfi yasağa pandemi kılıfı: Boğaziçililer hafta sonu üniversiteye giremeyecek
İflas eden esnafın pandemi isyanı: Sandıkta gerekeni yaparız
Dolar geri çekilmekte zorlanıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi sinyali ve ABD’deki ekonomik verilerin iyi gelmesi sonrası doların dünyada güç kazanmasıyla 8,74’e kadar çıkan kur geri çekilmekte zorlanıyor. ABD’deki tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi bir miktar düşen dolar, gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.
Başkanlık sisteminin karnesi: Faiz arttı, kur iki katına çıktı, enflasyon daha yüksek
Reuters: Doğalgaz haberi TL’yi kurtarmaz
TÜİK ‘hatalı enflasyon’a inceleme başlattı: Kurum içi çalışma sehven yayınlanmış
Elon Musk kripto paraları manipüle etmeye devam ediyor
BDDK düzenlemesi: Banka ve müşteri sırrı bilgiler ‘yetkili merciler’le paylaşılabilecek
Banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerle paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecek.
‘Şike kumpası’ davası: Hidayet Karaca’ya 1406 yıl hapis cezası
‘FETÖ’nün futbolda ‘şike soruşturması’nda kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapılıyor.
Mezarda ‘adalet’: KHK’lı öğretmene öldükten iki yıl sonra göreve iade ve tayin!
Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ilkokul öğretmeni Emine Yürükçü, kanser olup hayatını kaybettikten iki yıl sonra göreve iade edildi ve tayini çıktı. Eşinin yaşadıklarının hastalık sürecini hızlandırdığını belirten Musa Yürükçü, “Tek suçu sendikaya üye olmasıydı. Terörist muamelesi yapıldı” dedi.
Ezgi Mola’nın savunmasından: Her duyarlı insan gibi genel tepki verdim
Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, ‘genel tepki’ verdiğini söyledi.