Akşam Postası / 4 Haziran 2021

WWF-Türkiye: Gelecek 10 yıl, yüzyılları şekillendirecek

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), insanlığın doğayı kurtarması adına halen şansının bulunduğunu ancak bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Uygulanan aşı sayısı 30 milyon dozu geçti

Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 30 milyonu geçti.

Reklam

Dolar geri çekilmekte zorlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi sinyali ve ABD’deki ekonomik verilerin iyi gelmesi sonrası doların dünyada güç kazanmasıyla 8,74’e kadar çıkan kur geri çekilmekte zorlanıyor. ABD’deki tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi bir miktar düşen dolar, gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

BDDK düzenlemesi: Banka ve müşteri sırrı bilgiler ‘yetkili merciler’le paylaşılabilecek

Banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerle paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmeyecek.

‘Şike kumpası’ davası: Hidayet Karaca’ya 1406 yıl hapis cezası

‘FETÖ’nün futbolda ‘şike soruşturması’nda kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapılıyor.

Reklam

Mezarda ‘adalet’: KHK’lı öğretmene öldükten iki yıl sonra göreve iade ve tayin!

Fotoğraf: Twitter

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ilkokul öğretmeni Emine Yürükçü, kanser olup hayatını kaybettikten iki yıl sonra göreve iade edildi ve tayini çıktı. Eşinin yaşadıklarının hastalık sürecini hızlandırdığını belirten Musa Yürükçü, “Tek suçu sendikaya üye olmasıydı. Terörist muamelesi yapıldı” dedi.

Ezgi Mola’nın savunmasından: Her duyarlı insan gibi genel tepki verdim

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, ‘genel tepki’ verdiğini söyledi.