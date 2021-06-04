Araştırma: Twitter Türkiye trend başlıklarının yarısı sahte

Yeni bir araştırmaya göre Türkiye’deki Twitter trend konularının yarısı sahte ve Twitter’ın Trendler algoritmasındaki güvenlik açığı nedeniyle birçok trend, sahte hesaplar tarafından oluşturuluyor.

Fotoğraf: Reuters

Euronews Türkçe’den Sertaç Aktan’ın haberine göre ‘Twitter Trending Topics’ için kullanılan algoritmadaki açık EPFL’in (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) bilgisayar laboratuvarlarındaki araştırmalar sırasında bulundu. Buna göre algoritma silinmiş mesajları hesaba katmıyor.

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Otomatik sahte hesaplar (BOT) bu şekilde aynı başlığı kullanarak çok sayıda ileti atıyor ve bu mesajları hızlı şekilde siliyor. Tweet’lerin silinmiş olması ise konuya ilişkin paylaşılmış olan mesaj sayısını etkilemiyor.

Bunun için sadece sahte hesaplar değil, gerçek kişilere ait hacklenmiş hesaplar da kullanılıyor ve atılan tweetler hemen silinmiş olduğu için kullanıcı kötü niyetli bu aktiviteyi fark etmiyor bile.

Araştırma ekibinden Tuğrulcan Elmas şunları söyledi: “Türkiye’deki yerel trendlerin yüzde 47’sinin ve küresel trendlerin yüzde 20’sinin sahte olduğunu ve botlar tarafından sıfırdan oluşturulmuş olduğunu tespit ettik. Haziran 2015 ile Eylül 2019 arasında, tek bir raporda bildirilen en büyük bot veri seti olan 108 bin bot hesabı ortaya çıkardık. Araştırmamız, Twitter Trendlerinin bu ölçekte maniple edildiğini ortaya çıkaran ilk araştırma oldu.”

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Sahte gündem, akademik yazılara konu olmuş

Keşfedilen sahte trendler arasında kimlik avı uygulamaları, kumar promosyonları, dezenformasyon kampanyaları, siyasi sloganlar, belli kesimlere karşı nefret söylemi ve hatta evlilik teklifleri yer alıyor.

Araştırma ekibinin bir diğer üyesi olan Rebekah Overdorf da ‘bu türden manipülasyonların ciddi sonuçları olduğunu çünkü Twitter trendlerinin etkili olduğunun bilindiğini’ söyledi.

Overdorf şunları kaydetti: “Medya kuruluşları, insanların ne hakkında konuştuğunu temsil eden bir veri olarak trendler hakkında kamuoyuna rapor veriyor, ancak ne yazık ki, bu, manipüle edilmiş bir temsiliyet. Kamuoyunun gerçekte ne konuştuğuna dair gerçekler çarpıtılmış oluyor.

Örneğin, Trends’e suni olarak gönderildiğini saptadığımız manipüle edilmiş etiketlerden biri, #SuriyelilerDefolsun oldu. Bunun daha sonra çeşitli haber siteleri, sosyal medya platformları ve akademik yazılar tarafından gerçek gibi ciddiye alındığını gördük. Oysa tamamen uydurmaydı.”