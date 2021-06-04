Mezarda ‘adalet’: KHK’lı öğretmene öldükten iki yıl sonra göreve iade ve tayin!

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ilkokul öğretmeni Emine Yürükçü, kanser olup hayatını kaybettikten iki yıl sonra göreve iade edildi ve tayini çıktı.

Eşinin yaşadıklarının hastalık sürecini hızlandırdığını belirten Musa Yürükçü, “Tek suçu sendikaya üye olmasıydı. Terörist muamelesi yapıldı“ dedi.

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Dönülmeyen başvuruya açıklanan gerekçe: Evranlarınız kayboldu

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre Samsun’da yaşayan üç çocuk annesi 47 yaşındaki öğretmen Emine Yürükçü, 2016 yılının temmuz ayında Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu gerekçesiyle görevden alındı. 1 Eylül’de de ihraç edildi.

2017’de hakkında takipsizlik kararı verilmesine rağmen Yürükçü işine iade edilmedi. Bu süre zarfında kansere yakalanan Yürükçü, malulen emekli olmak için başvuruda bulundu. Ancak altı ay boyunca başvurusuna olumlu bir karşılık alamadı. Gerekçe olarak başvuru evrakının kaybolması gösterildi.

Yürükçü, yeniden başvuru yaptı ve kasım ayında malulen emekli oldu ancak geçen süre içinde hastalığı ilerledi ve 12 Haziran 2019’da hayatını kaybetti.

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‘Takipsizlik almasına rağmen işine dönemedi’

Eşi Musa Yürükçü şunları söyledi: “Eşimi, Aktif Eğitim-Sen üyesi olması gerekçesiyle ihraç ettiler. Oysa memurların çoğu zaten bu sendikaya üyeydi ve aidatları da devlet tarafından ödeniyordu. Devletin de bildiği bir sendikaya üye olmasıydı tek suçu. Takipsizlik almasına rağmen işine dönemedi. Bu durum, hastalık sürecini daha hızlandırdı ve eşim 2019’da hayatını kaybetti. Eşim ölünceye kadar hep bir umutla işine iade edilmeyi bekledi. Dün de işe iadesinin ve tayininin başka okula çıktığı bilgisi verildi. Geç gelen adalet, adalet değildir. Çocuklarım hala annelerin ölümünü kabullenmiş değil. Annelerine terörist muamelesi yapıldı.”