İflas eden esnafın pandemi isyanı: Sandıkta gerekeni yaparız

Resmi verilere göre ekonominin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğü Türkiye’de esnafın bir kısmı iflasın eşiğinde, bir kısmı da çoktan iflas etti. Pandemi döneminde devletten gerekli ve yeterli desteği alamadığını belirten bir esnaf, tepkisini Twitter’da dile getirdi: “Devletten bir kuruş destek alamadık, sandıkta gerekeni yaparız.”
Son olarak esnafa salgınla mücadele kapsamında 3 bin veya 5 bin lira tek seferlik hibe desteği yapılmasına karar verilmişti. Uzmanlar pandemi döneminde büyük gelir kaybına uğrayan esnaf için bu hibenin yeterli olmadığı görüşünde.
‘Hibe verilmedi, vergi kapıda bekliyor’
35 yıllık esnaf olan babasının dükkanını kapatmak zorunda kaldığını belirten Alphan Telek şöyle devam etti: “Gelir kalmadı, pandemide kredi, hibe vs. hiçbir şey vermediler. Vergi, kira, fatura gibi giderler ise kapıda bekliyor. 30 gün daha dayanacak hâli yok. Yalnız değil, yüzbinlerce esnaf bu halde. Esnaf tükendi, tükettiler.”
Birçok esnaf Telek’i alıntılayarak benzer durumda olduklarını söyledi. İşte o paylaşımlardan bazıları…