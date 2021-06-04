İflas eden esnafın pandemi isyanı: Sandıkta gerekeni yaparız

Resmi verilere göre ekonominin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğü Türkiye’de esnafın bir kısmı iflasın eşiğinde, bir kısmı da çoktan iflas etti. Pandemi döneminde devletten gerekli ve yeterli desteği alamadığını belirten bir esnaf, tepkisini Twitter’da dile getirdi: “Devletten bir kuruş destek alamadık, sandıkta gerekeni yaparız.”

Son olarak esnafa salgınla mücadele kapsamında 3 bin veya 5 bin lira tek seferlik hibe desteği yapılmasına karar verilmişti. Uzmanlar pandemi döneminde büyük gelir kaybına uğrayan esnaf için bu hibenin yeterli olmadığı görüşünde.

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‘Hibe verilmedi, vergi kapıda bekliyor’

35 yıllık esnaf olan babasının dükkanını kapatmak zorunda kaldığını belirten Alphan Telek şöyle devam etti: “Gelir kalmadı, pandemide kredi, hibe vs. hiçbir şey vermediler. Vergi, kira, fatura gibi giderler ise kapıda bekliyor. 30 gün daha dayanacak hâli yok. Yalnız değil, yüzbinlerce esnaf bu halde. Esnaf tükendi, tükettiler.”

Birçok esnaf Telek’i alıntılayarak benzer durumda olduklarını söyledi. İşte o paylaşımlardan bazıları…

‘Hiç para kazanmadık, biriken borçlarla dükkanı kapattık’

Bizde 2019 Kasım'da yıllarca biriktirdiğimiz 150 bin ile iki ortak olarak telefon işine girdik Mart ayının sonundan sonra daha yeni dükkan olduğu için para kazanamadan biriken borçlara karşılık dükkanı devir ettim kapandı yani bütün hayaller çöp oldu nasipten ötesi yok benim için — Yusuf karahanlı (@Yusufkarahanl2) June 3, 2021

‘Sandıkta gerekeni yaparız’

Bende 20 yıllık esnafım. Artık gidecek yol kalmadı borçlar yığıldı.Bu gün yarın kepenkleri indiririm.Devletten bir kuruş destek görmedik. Ne imiş yardım kapsamına girmiyormuşuz.Kime gidiyor o zaman bu yardımlar?Kim alıyor?Neyse seçimlere az kaldı, sandıkta gerekeni yaparız bizde. — NuriGüleryüz (@NuriGlryz) June 4, 2021

80 çalışandan 10 çalışana düştük tv izleyince benim bile Erdoğan’a inanasım geliyor — kaya tunç (@koray39185130) June 3, 2021

’13 senelik firmamı rahip papaz derken kaybettim’

Çok geçmiş olsun bende 13 senelik firmamı 2018 de papaz rahip derken haketmediğim bir şekilde kaybettim,faizlere,dövize yenildik büyük sıkıntılar yaşadım ne yedüğü belirsiz bir sürü insanla uğraştım.İnsan sadece iş yerini değil mücadele,emek,umut bunu kaybetmek üzüyor — ahmet coban (@coaban) June 3, 2021

Krediye bulaşmamak için 26 yıllık firmamı aralık sonunda hiç düşünmeden kapattım. Şimdi kalan vergi/ssk borçlarını ödemek için cebelleşiyorum. — Sencan Bey (@Sencan53) June 3, 2021

Yalnız değilsin, turiZmde esnafız,ev gitti araba gitti, kredi kartları patladı.üstüne60 bin kredi çektik.turist yok, iş yok, soran da yok — Herşey ben (@milleteneoluyor) June 3, 2021

Üstadım ekmek fırınımız var 1 gün bile kapanmadı ama ödemelere ucu ucuna anca yetişiyoruz kapanan esnaflara Allah kolaylık versin. Malesef yüzbinlerce esnaf aynı durumda. — HİSAR O+ (@e762eb1adcf4447) June 4, 2021